Невролог порекомендовала перед сном слушать музыку для релаксации

Человеку полезно слушать музыку для релаксации перед сном, особенно если есть трудности с засыпанием, сообщила РИАМО врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Существует также и музыкальная терапия как психотерапевтический метод. Ее применяют, чтобы справиться с эмоциональными нарушениями (страхи, агрессия и другие патологии аффекта, алекситимия), психосоматическими заболеваниями, решить коммуникативные затруднения», — уточнила Демьяновская.

Она добавила, что при этом энергичная музыка тоже полезна — она ускоряет пульс и помогает справляться с физической нагрузкой. Ее можно прослушивать, если требуется воодушевиться, повысить мотивацию.

«Доказано, что быстрая позитивная музыка помогает при физической активности — субъективно нагрузка воспринимается легче, а результат при этом нередко лучше, чем если музыку не слушать. Однако некоторые жанры музыки могут влиять на психоэмоциональное состояние негативно. Например, агрессивная музыка с высоким уровнем шума может вызывать стресс и тревожность», — предупредила врач.

По ее словам, наиболее полезными считаются классическая музыка, звуки природы, некоторые жанры джаза и блюза.