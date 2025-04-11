«Эффект Моцарта»: как музыка влияет на развитие детей

Классическая музыка может положительно сказаться на концентрации и креативности ребенка, сообщила РИАМО врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Особую роль музыка играет в развитии детей. Рекомендуется включать детям классику, особенно Моцарта и Бетховена — их произведения, например, для оркестра с фортепиано, духовыми и струнными инструментами, способствуют нервному расслаблению, при этом повышая концентрацию внимания. Этот феномен даже имеет особое название — „эффект Моцарта“», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что занятия музыкой положительно сказываются на координации, памяти, чувстве ритма и творческом развитии детей.

«У детей, которые занимаются музыкой, учатся в музыкальной школе или танцевальной студии либо часто посещают классические концерты с родителями, не только развивается слух, но и улучшается координация, память, чувство ритма, повышается креативность. Они легче адаптируются в новом коллективе, более открыты к различным творческим направлениям», — рассказала врач-невролог.

Она заключила, что при этом постоянное прослушивание музыки вредно, так как создает избыток шумовой нагрузки. Есть ограничения по времени прослушивания.