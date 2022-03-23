РИАМО - 23 мар. За прошедшие сутки в Московской области выявили 354 случая коронавируса. Наибольшее количество заболевших официально зарегистрировали в Красногорске и Щелкове (по 24), Химках (23) и Раменском округе (17), сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

По 15 случаев заражения за минувшие сутки выявили в Мытищах и Подольске, 14 – в Сергиево-Посадском округе, 13 – в Балашихе, по 12 – в Воскресенске, Коломне и Электростали, по 11 – в Орехово-Зуевском и Дмитровском округах, по 10 – в Богородском, Ленинском округах, Люберцах и округе Пушкинский, 9 - в Серпухове, по 8 – в Домодедове, Кашире и Фрязине.

По 7 случаев выявили в Наро-Фоминском округе и Лосино-Петровском, 6 – в Чехове, по 5 – в Рузском округе, Дубне и Солнечногорске, по 4 – в Ивантеевке, Королеве и Ступине, по 3 – в Долгопрудном, Павловском Посаде, Краснознаменске, Лобне, Талдомском округе и Шатуре, по 2 – в Луховицах, Лыткарине, Одинцовском округе и Озерах, по 1 – в Егорьевске, Зарайске, Истре, Шаховской и Клину.

Ни одного случая заражения не зафиксировали в Бронницах, Власихе, Волоколамском округе, Дзержинском, Жуковском, Звездном городке, Котельниках, Красноармейске, Лотошине, Можайском округе, Молодежном, Протвине, Пущине, Реутове, Рошале, Серебряных Прудах, Черноголовке и Электрогорске.

С начала пандемии в Московской области выявили 956 530 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, скончались 14 677 пациентов, выздоровели и выписались 924 800 человек.

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