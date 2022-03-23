РИАМО - 23 мар. В Московской области в среду прошла Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», экзамен написали свыше 8 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

В текущем году данная акция прошла одновременно в 52 городских округах Московской области, а центральным местом проведения мероприятия стал музей «Новый Иерусалим» в Истре. Там ЕГЭ писали не только родители выпускников, но и представители общественности: председатель Союза сыроваров России Олег Сирота, советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Алексей Кравченко, актриса Надежда Борисова, чемпион мира по плаванию в ластах Андрей Арбузов.

«Всего за время проведения акции в ней приняли участие более 8 тыс. человек – она традиционно пользуется большой популярностью у жителей. В этот раз сдавали математику. Попробовать свои силы в прохождении ЕГЭ смогли не только родители наших выпускников, но и все желающие», – сказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, участники данной акции смогли лично увидеть, как проводится контроль входа в пункт проведения экзамена, распечатываются бланки ЕГЭ.

«Они смогли встать на место выпускников и на своем опыте показать, что экзамен – это не страшно, стоит лишь только подготовиться», – добавила вице-губернатор.

Организатором акции по сдаче родителями ЕГЭ является Рособрнадзор.