В Богородском округе снесли аварийный жилой дом

В городе Старая Купавна Богородского городского округа на улице Кирова снесли аварийный жилой дом № 11. Демонтаж был проведен в рамках работы по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Кирпичный двухэтажный многоквартирный дом был построен в 1935 году. Его общая площадь составляла порядка 520 квадратных метров. Жилое строение было признано аварийным в связи со значительным износом строительных конструкций. В рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы» были расселены жильцы 8 квартир, после чего дом включили в перечень для ликвидации.

В августе текущего года были завершены работы по демонтажу аварийного здания. В настоящий момент земельный участок освобожден от постройки и строительного мусора. Очищенную площадку планируется осваивать в рамках комплексного развития территории.

Всего в Богородском городском округе выявлено 296 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено или приведено в соответствие 187 объектов, что составляет 63% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.