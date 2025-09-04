Россиянам объяснили, чем опасно лечение пиявками

Ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю. М. Лопухина Пироговского Университета, судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун заявил, что при гирудотерапии есть большой риск занести в кровь инфекцию, пишет «Life.ru» .

«Фактически это аналог процедуры кровопускания, которая применялась в XVIII веке. Эта процедура как способ, скажем так, облегчения очень многих состояний. Это была примитивная мера, иногда она помогала, потому что нередко причиной плохого самочувствия было повышенное артериальное давление, и уменьшение количества циркулирующей крови помогало это давление снизить. Ничего сверхъестественного здесь нет. Никакую кровь пиявка не очищает, потому что она ее просто высасывает», — считает эксперт.

Он советует обследоваться, поддерживать определенный уровень холестерина в крови, не переедать, избегать вредных привычек и контролировать свое артериальное давление. Все нужно делать строго в соответствии с официальными медицинскими рекомендациями.