Глава Серпухова Шимко встретился с семьями участников СВО

Накануне во Дворце торжеств «Центральный» в Серпухове на вопросы жителей отвечали глава городского округа Серпухов Алексей Шимко вместе с депутатом Мособлдумы Татьяной Карзубовой, председателем окружного совета депутатов Михаилом Шульгой, руководителем единого центра поддержки участников СВО и членов их семей Лидией Халачевой, руководителем окружного управления социального развития Ириной Ермаковой, представителями серпуховского отделения «Ассоциации ветеранов СВО» и Госфонда «Защитники Отечества». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Темы для обсуждения были весьма разнообразны — от имущественных до социальных вопросов. Поступил запрос на обустройство специализированных парковочных мест для граждан с инвалидностью во дворах многоквартирных домов.

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко отметил, что обращений много, и процедура оформления земельных участков будет доведена до всех жителей. Этот вопрос будет детально проработан совместно с МБУ «Комбинат благоустройства».

Также супруга погибшего в 2022 году участника СВО Ольга Шишкина обратилась с инициативой провести в ДК «Россия» премьерный показ документального спектакля о своей семье, муже и его сослуживцах. Для реализации необходимо организовать транспорт для перевозки труппы из Королева 14 сентября, и глава городского округа Серпухов Алексей Шимко пообещал оказать всяческое содействие.

Следующая выездная администрация запланирована на 10 сентября в 17:00 в Лицее города Протвино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.