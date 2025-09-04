Эксперт сказал, когда выгоднее всего покупать квартиру

Первый заместитель гендиректора ФСК «Регион» Роман Капинос прогнозирует отсутствие предпосылок для снижения цен на недвижимость, пишет «Life.ru» .

По его словам, рабочая сила и материалы дорожают, также оказывает влияние инфляционный фактор.

«Не существует ни одного макроэкономического фактора, который позволил бы сказать, что будет удешевление составляющих компонентов многоквартирного дома. Причём это не только российская, это вообще мировая стандартность. Поэтому с точки зрения инфляционного отдаления все будет только дороже, к сожалению», — сказал эксперт.

В заключение эксперт порекомендовал приобретать жилье сейчас, пока еще доступны различные программы рассрочки и скидки.