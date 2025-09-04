сегодня в 14:34

Захарова объяснила жалобы Стубба на саммит ШОС болью от утраты суверенитета

Жалобы главы Финляндии Александра Стубба, считающего саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) попыткой подорвать единство государств Запада, спровоцированы болью от потери суверенитета его страной. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Стубб подчеркивал, что саммит стран ШОС в китайском Тяньцзине — вызов государствам Запада. Захарова написала, что, видимо, сразу после запрета логики в школах Евросоюза отменили и географию.

«Как может саммит в Азии подорвать единство на Западе?» — спросила дипломат.

Захарова добавила, что Финляндии, видимо, обидно стать частью «диктаторского блока НАТО», а не участником равноправного сотрудничества, как в ШОС. Однако теперь Хельсинки приходится сталкиваться с последствиями потери суверенитета.

Саммит ШОС прошел 31 августа и 1 сентября в китайском Тяньцзине.