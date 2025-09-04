Захарова объяснила жалобы Стубба на саммит ШОС болью от утраты суверенитета
Фото - © РИА Новости
Жалобы главы Финляндии Александра Стубба, считающего саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) попыткой подорвать единство государств Запада, спровоцированы болью от потери суверенитета его страной. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Стубб подчеркивал, что саммит стран ШОС в китайском Тяньцзине — вызов государствам Запада. Захарова написала, что, видимо, сразу после запрета логики в школах Евросоюза отменили и географию.
«Как может саммит в Азии подорвать единство на Западе?» — спросила дипломат.
Захарова добавила, что Финляндии, видимо, обидно стать частью «диктаторского блока НАТО», а не участником равноправного сотрудничества, как в ШОС. Однако теперь Хельсинки приходится сталкиваться с последствиями потери суверенитета.
Саммит ШОС прошел 31 августа и 1 сентября в китайском Тяньцзине.