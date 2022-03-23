РИАМО - 23 мар. Московский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении четверых граждан одной из стран ближнего зарубежья, которые обвиняются в разбойном нападении, сообщает пресс-служба прокуратура Москвы.

По данным следствия, вместе с сообщниками фигуранты уголовного дела входили с 2016 года в состав вооруженной группы, созданной для нападений на граждан, которые перевозили денежные средства.

Злоумышленники разрабатывали планы нападений, собирали информацию о гражданах, которые перевозили крупные суммы денег, приобретали оружие и другие предметы для осуществления нападений.

В одном из преступных эпизодов фигуранты, угрожая оружием, напали на автомобилиста на развязке ТТК и причинили ему ущерб на сумму более 9,7 млн рублей. Еще одно нападение злоумышленники совершили в Устьинском проезде. Нанеся телесные повреждения автомобилисту, они похитили у него имущество на сумму более 7 млн рублей.

Также разбойное нападение правонарушители совершили на Краснохолмской набережной, где нанесли средние и тяжелые травмы водителю такси и его пассажиру. В ходе этого нападения обвиняемые похитили 800 тыс. рублей. Общая сумма причиненного ущерба от действий злоумышленников составила 17,7 млн рублей.

Участники банды приговорены к лишению свободы на срок от 11 до 14 лет со штрафами в размере 500 тыс. рублей. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.