РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 мар. С начала пандемии в подмосковном Красногорске выявили 51 806 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 24 случая за последние сутки, сообщили в областном оперштабе по ситуации с Covid-19.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 956 530 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 354 случая заболевания за последние сутки. Скончались 14 677 человек. Выздоровели и выписались из медучреждений 924 800 человек.

За последние 24 часа в Подмосковье умерло 15 человек с диагностированным Covid-19. С начала пандемии в регионе скончались 14 677 человек с подтвержденным коронавирусом.

Ситуация с распространением коронавируса в Московской области в последние недели заметно улучшилась. В регионе отменили требование об обязательном ношении масок и соблюдении социальной дистанции.

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