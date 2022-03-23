РИАМО - 23 мар. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия намерена ответить на высылку своих дипломатов из Польши, сообщает Газета.ru.

Ранее стало известно, что из Польши высылают свыше 40 дипломатов РФ.

«Мы видели и слышали такие сообщения в СМИ. Если это так, то без ответа такие действия не останутся», — подчеркнул Песков.

Геополитическая ситуация обострилась в мире после начала военной спецоперации на Украине, которую проводит Россия. В отношении РФ были введены беспрецедентные санкции со стороны стран Запада.

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