В Подмосковье более 200 человек выдвинули кандидатуры на участие в праймериз ЕР

В Московской области продолжается подача заявок на предварительное голосование «Единой России». Решение о начале процедуры было принято на президиуме Генсовета партии 28 февраля. Уже сейчас свыше 200 человек выдвинули свои кандидатуры на участие в предварительном голосовании «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия».

«На сегодняшний день в Подмосковье зарегистрировано более 200 заявлений. Среди них — 5 заявлений от участников специальной военной операции из Дмитровского городского округа, Подольска и Балашихи», — рассказал секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что участники СВО, как и годом ранее, получают дополнительную поддержку и сопровождение на всех этапах процедуры.

«Региональным отделением партии запланирована к проведению серия обучающих семинаров и встреч с экспертами, где все кандидаты смогут получить необходимые навыки и знания. Также будут организованы консультации по вопросам взаимодействия с избирателями», — прокомментировал Игорь Брынцалов.

Кроме этого, высшая партийная школа «Единой России» запустила онлайн-обучение участников кадрового проекта «ПолитСтарт». Курс «Политический лидер» доступен на сайте проекта. Он включает в себя видеолекции по ключевым темам для кандидатов и технологов: электоральная социология, стратегия кампании, позиционирование, работа со средами, коммуникации, интернет-агитация, юридические и технические особенности предварительного голосования, а также практические советы по ведению кампании.

Выдвижение кандидатов на предварительное голосование «Единой России» завершится 24 апреля. Само голосование за кандидатов пройдет с 19 по 25 мая.

Основные муниципальные выборы в единый день голосования 2025 года в Подмосковье пройдут в восьми городских округах: Балашихе, Подольске, Дмитрове, Лыткарино, Фрязино, Шатуре, Электростали и Молодежном.

Кроме этого, пройдут дополнительные выборы на замещение вакантного мандата в городском округе Луховицы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.