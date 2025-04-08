Россельхозбанк снизил ставки по вкладам на полгода

Вслед за другими крупными кредитными организациями Россельхозбанк решил изменить условия по сберегательным продуктам. С 8 апреля он снизил ставки по вкладам на 6 месяцев, сообщает РБК .

По депозиту «Свой вклад» ставка на этот срок снижена на 1,5 п. п. Таким образом, она составила 19,3% годовых при открытии депозита в отделении, а также 19,5% — при открытии онлайн. Если клиент выбрал ежемесячное начисление процентов, то ставка для него составит 18,55–18,75% годовых.

Максимальная ставка по данному депозиту для новых клиентов все та же — 20,5% годовых на 3 месяца. Необходимо будет положить на вклад минимум 5 тыс. рублей.

По вкладам «Доходный» и «Доходный пенсионный» ставка также снижена на 1,5 п. п. на сроке полгода. Она составит 19,5% годовых.

Ранее Сбер изменил ставки по вкладам на небольшие сроки. Так, максимальная ставка по вкладу «Лучший %» осталась в размере 21% годовых, но теперь она действует на сроках четыре и пять месяцев, то есть она увеличилась с 20% до 21%.