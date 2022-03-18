РИАМО - 18 мар. Глава Европарламента Роберт Метсол заявил, что российским и белорусским дипломатам теперь запрещено входить в резиденции парламента, сообщает «Вечерняя Москва».

Мера вступила в силу в пятницу. Госслужащим из РФ и Белоруссии нельзя посещать здания Европарламента.

«В Доме Демократии нет места тем, кто стремится разрушить демократический порядок», – заявил Метсол в своем Twitter-аккаунте.

Ранее Европейский совет по правам человека прекратил рассмотрение жалоб против Российской Федерации. Такое решение было обусловлено выходом РФ из Совета Европы.

Российское дипломатическое ведомство заявило, что страны ЕС и НАТО злоупотребляли абсолютным большинством в комитете министров Совета Европы и разрушают гуманитарно-правовое пространство.