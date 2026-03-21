Четыре человека пострадали от ударов ВСУ за сутки в Запорожской области

В Запорожской области за сутки четыре человека пострадали из-за обстрелов со стороны ВСУ, сообщает глава округа Наталья Романиченко.

Пострадавшие получили ранения различной степени тяжести. Их доставили в больницу.

Романиченко уточнила, что мужчина 1967 года рождения ехал на электросамокате, когда произошло нападение вражеского дрона. Еще один беспилотник попал в машину, из-за чего оказался травмирован водитель.

«К сожалению, еще один мужчина, 1986 года рождения, находится в тяжелом состоянии. Его автомобиль, на котором он возвращался домой, стал целью беспилотника», — отметила Романиченко в своем Telegram-канале.

Кроме того, в результате атаки БПЛА пострадали девушка 1992 года рождения и мужчина 1956 года рождения.

