Силовики задержали еще двух фигурантов дела об убийстве москвички футболистом

Силовики задержали еще двух фигурантов уголовного дела о нападении и убийстве женщины на Строгинском бульваре в Москве, сообщила пресс-служба СК России.

Подозреваемые 2005 и 2007 годов рождения были задержаны на территории Московской области. По версии следствия, они выступали в роли курьеров: по указанию организаторов передали другим соучастникам часть имущества, похищенного из квартиры.

На данный момент подозреваемые доставлены в следственное подразделение. С ними проводятся необходимые следственные действия.

Как уточняет RT, речь идет о деле об убийстве москвички, в котором подозревается футболист.

Спортсмен убил предпринимательницу из Москвы, а затем запер ее 16-летнюю дочь в квартире с телом мамы. Он действовал под влиянием мошенников, которые также заставляли девочку совершать действия сексуального характера и снимать это на видео.

