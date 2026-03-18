В Москве арестовали курьершу-подельницу футболиста, убившего бизнесвумен

В ходе судебного заседания 22-летняя кладовщица Софья просила домашний арест. При этом следствие настаивало на заключении под стражу, так как она является гражданкой Швейцарии и может попытаться скрыться. Ее семья была там на ПМЖ, но вернулась в Россию из-за негативного отношения к русским.

Сторона защиты заявила, что Софья имеет исключительно положительную характеристику: владеет несколькими языками, играет на скрипке, отлично учится, трудолюбива и спокойна. Во время заседания Софья вела себя сдержанно, часто улыбалась родителям и даже махала им рукой.

В зале суда присутствовали все члены ее семьи — мама, папа и молодой человек. Девушка призналась, что испытывает сильное психологическое и эмоциональное напряжение, а также пожаловалась на головную боль.

Игрока ФК «Урал» запугали так сильно, что он убил московскую предпринимательницу, после чего запер ее 16-летнюю дочь в квартире с телом мамы. Там же мошенники заставляли девочку совершать действия сексуального характера и снимать это на видео.

Похожим образом могли развести и 22-летнюю подельницу футболиста Софью, которую задержали позднее. Девушка передала спортсмену болгарку. Ее могли завербовать в чате инди-игры «Sky: Дети света», где она проводила время последние пару месяцев и переписывалась с украинцами.

Кроме того, полицейские задержали третьего фигуранта по делу об убийстве предпринимательницы в Строгинском переулке в Москве. Им оказался 17-летний курьер.

