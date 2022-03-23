РИАМО - 23 мар. Агентство внутренней безопасности Польши составило перечень из 45 российских дипломатов, которые подозреваются в шпионаже. Их планируют выслать из страны, сообщает kp.ru.

«ABW подготовило список 45 идентифицированных лиц, работающих в Польше под так называемым дипломатическим прикрытием. Эти лица работают в рамках дипломатического статуса, но фактически ведут разведывательную деятельность против Польши», – заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

Он заявил, что в список вошли люди, работающие или сотрудничавшие с российскими спецслужбами. Реестр был передан МИД Польши с требованием о скорейшей депортации дипломатов из страны.

В 2021 году в Польше уже были задержаны два человека по подозрению в шпионаже в пользу России. В ноябре по такому обвинению был задержан 66-летний гражданин республики.

Ранее СМИ сообщали, что российского посла в Польше Сергея Андреева вызвали в польский МИД.