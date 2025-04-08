«Это поднимет демографию»: Анфиса Чехова призвала мужчин уходить в декрет

Известная телеведущая и актриса Анфиса Чехова призвала российских мужчин уходить в декрет, так как это может положительно сказаться на росте демографии в стране, сообщает SHOT .

По словам главы комитета по демографии партии «Новые люди», мужчины формально имеют право на декретный отпуск, но редко им пользуются из-за общественного осуждения. Отцов, берущих на себя заботу о ребенке, часто считают «тряпками».

Однако Чехова считает, что данные стереотипы пора менять, активное использование мужчинами декретного отпуска может повысить рождаемость.

«Брутальность заключается в ответственности, которую мужчина берет, в умении заботиться о женщине. А просто, как это говорится, небритый, волосатый, вонючий — это не брутальность», — считает Чехова.

Телеведущая призвала ввести моду на мужчин, которые не морщатся от подгузников, а могут по-настоящему заботиться о женщине и ребенке.

Ранее стало известно, что продюсер женской группы «Воровайки» разыскивает новую молодую участницу в связи с выходом в декретный отпуск одной из солисток.