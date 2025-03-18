«Ушла в декрет»: продюсер группы «Воровайки» ищет новую вокалистку

Продюсер женской группы «Воровайки», которая работает в жанре шансон, разыскивает новую молодую участницу в связи с выходом в декретный отпуск одной из солисток. Временно в коллективе с девушками выступает педагог по вокалу, сообщает «Подъем» .

В своих соцсетях шансон-группа ищет вокалистку в возрасте от 18 до 26 лет. Продюсер Никита Надымов рассказал, что коллектив, созданный в 2000 году, полностью обновился прошлым летом, и старый состав ушел на заслуженный отдых.

«У нас было три (девушки-ред.) с лета, но буквально через пару месяцев одна забеременела и ушла в декрет. На ее место встала педагог по вокалу, и мы сейчас приняли решение, что нужно на постоянную основу взять постоянную девушку», — сказал Надымов.

Он подчеркнул, что претенденток на роль солистки «Вороваек» много. В настоящее время рассматриваются девушки из столицы и Московской области, которые умеют петь и танцевать.

В социальных сетях обновление состава группы сравнили со сменой участниц в группе «ВИА ГРА». Продюсер шансон-группы воспринял это сравнение как комплимент.

Ранее солистка из группы «Непара» Дарья Храмова поделилась мнением о любовном союзе главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной и певца Ярослава Дронова.