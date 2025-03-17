«Как две капли воды»: солистка «Непары» высказалась о союзе Мизулиной и SHAMAN
Певица Храмова: роман Мизулиной и SHAMAN будто из сериала «Дом Дракона»
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Солистка из группы «Непара» Дарья Храмова поделилась мнением о любовном союзе главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной и певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, сообщает NEWS.ru.
На концерте лауреатов премии «Золотой граммофон» она рассказала, что ей всегда приятно видеть, как люди находят друг друга. Храмова отметила внешнюю схожесть молодых людей и заявила, что они почти как из сериала про Дом Дракона.
«И очень хотелось бы, чтобы у каждого человека в жизни была вторая половинка. Это очень помогает и поддерживает», — добавила певица.
Ранее российский певец SHAMAN, который недавно объявил о своем романе с Екатериной Мизулиной, признался, что не уделяет своим избранницам достаточно внимания.