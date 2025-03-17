«Как две капли воды»: солистка «Непары» высказалась о союзе Мизулиной и SHAMAN

Певица Храмова: роман Мизулиной и SHAMAN будто из сериала «Дом Дракона»

Солистка из группы «Непара» Дарья Храмова поделилась мнением о любовном союзе главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной и певца Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, сообщает NEWS.ru .

На концерте лауреатов премии «Золотой граммофон» она рассказала, что ей всегда приятно видеть, как люди находят друг друга. Храмова отметила внешнюю схожесть молодых людей и заявила, что они почти как из сериала про Дом Дракона.

«И очень хотелось бы, чтобы у каждого человека в жизни была вторая половинка. Это очень помогает и поддерживает», — добавила певица.

Ранее российский певец SHAMAN, который недавно объявил о своем романе с Екатериной Мизулиной, признался, что не уделяет своим избранницам достаточно внимания.