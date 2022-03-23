РИАМО - 23 мар. Ресторатор и основатель холдинга Pinskiy & Co Антон Пинский подал заявку на получение гранта для открытия в Москве сети общественного питания, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, холдинг наращивал обороты и активно развивался. Также в дальнейшем в этой деятельности поможет и программа правительства Москвы по развитию отечественных сетей быстрого питания.

«Я считаю, что нужен не аналог McDonald's, а заведения со здоровой и полезной едой. Мы планировали открыть около 20 проектов по всей России, из которых свыше половины в Москве. А с учетом этого гранта, если его получим, мы планируем открыть еще пять-семь дополнительных ресторанов. Население Москвы без общепита не останется», – заявил Пинский.

В меню будущих заведений войдут блюда средиземноморской и азиатской кухни. Название будущей сети пока обсуждается.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице планируют создать дополнительную сеть быстрого питания, которая заменит ушедшие из России компании. На эту цель направят 500 млн рублей.