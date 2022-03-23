РИАМО - 23 мар. Ресторатор и основатель холдинга Pinskiy & Co Антон Пинский подал заявку на получение гранта для открытия в Москве сети общественного питания, сообщает агентство городских новостей «Москва».
По его словам, холдинг наращивал обороты и активно развивался. Также в дальнейшем в этой деятельности поможет и программа правительства Москвы по развитию отечественных сетей быстрого питания.
В меню будущих заведений войдут блюда средиземноморской и азиатской кухни. Название будущей сети пока обсуждается.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице планируют создать дополнительную сеть быстрого питания, которая заменит ушедшие из России компании. На эту цель направят 500 млн рублей.
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