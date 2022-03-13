РИАМО - 13 мар. В столице планируется создать дополнительную сеть быстрого питания, которая сможет заменить ушедшие иностранные рестораны быстрого питания. На это было выделено 500 млн рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Чтобы заместить нишу, которую нам иностранные коллеги освобождают, мы выделили, приняли решение о выделении 500 миллионов рублей на льготное целевое кредитование», - рассказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

Ранее столичные рестораторы заявили о готовности занять освободившуюся нишу на московском рынке общепита.

Из-за проведения РФ спецоперации на Украине с отечественного рынка ушли некоторые зарубежные компании. О приостановлении деятельности в России объявил McDonald’s и другие сети общественного питания.

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