РИАМО - 13 мар. Государственный заказ для обеспечения нужд столицы сохранится в полном объеме и будет частично оплачиваться авансом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Кроме этого, мы приняли решение в полном объеме сохранить государственный заказ. Более того, кредитовать его, авансировать до 70% для того, чтобы обеспечить закупку товаров, услуг и выполнение необходимых работ для города Москвы», - рассказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

Принимаются и другие меры поддержки бизнеса. Мэр обратился к владельцам торговых площадей с просьбой не поднимать арендные ставки из-за сложившейся ситуации.

Кроме того, на поддержку малого и среднего бизнеса из бюджета столицы было выделено 7 млрд рублей.

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