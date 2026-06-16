Пауэрбанк чуть не сжег заживо блогера из Казахстана

Пауэрбанк чуть не сжег заживо блогера из Казахстана после тренировки в фитнес-клубе. Пострадавшую госпитализировали, сообщает Baza .

Инцидент произошел в фитнес-клубе города Павлоград. Пострадавшая рассказала, что она уже собиралась уходить, как неожиданно из ее сумки повалил дым. Блогер не сразу его заметила, а при попытке снять сумку произошел взрыв.

На опубликованных кадрах видно, как Диляра пытается скинуть с себя загоревшуюся сумку, а затем демонстрирует сильнейшие ожоги на теле.

В итоге девушка получила ожоги рук и головы. Сотрудники фитнес-клуба оперативно бросились на помощь, но потушить пламя удалось только на улице.

Врачи оценивают ожоги как тяжелые и предупреждают, что после выздоровления на теле могут остаться шрамы.

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