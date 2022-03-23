РИАМО - 23 мар. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области и Республика Мордовия заключили соглашение о сотрудничестве в развитии агропромышленного комплекса и сельских территорий, сообщает пресс-служба ведомства.

В соответствии с соглашением продукция органического производства и продукция с улучшенными характеристиками получат продвижение на рынке сбыта.

Московская область является лидером по производству многих категорий продуктов, например, хлеба, сыра, кисломолочных продуктов и йогуртов.

«Нам, безусловно, есть, чем поделиться в плане опыта и наработок, и также важно перенять для себя новые полезные технологии. А для наших производителей органической продукции появятся новые горизонты сбыта», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.