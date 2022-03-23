РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 мар. Ученики школы №26 подмосковной Балашихи первыми в Подмосковье приняли участие в акции «Мы с вами. Мы рядом. Мы вместе», они собрали и передали сладости для детей из Донбасса, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В рамках акции, организованной Общественной палатой региона при поддержке Общественных палат ДНР и ЛНР, учащиеся Московской области на базе школ организуют сбор сладостей, укладывают их в коробки, которые обклеивают своими рисунками. Затем руководители передают гумпомощь представителям муниципальных Общественных палат. Первый такой груз Общественная палата Балашихи приняла от учеников школы №26.

Все коробки с гуманитарной помощью доставляют в распределительный центр, затем посылки отправляют напрямую детям.

Принять участие в акции могут все школьники региона. Для этого нужно организовать сбор сладостей, упаковать их в коробки и передать их в Общественную палату своего округа. Те в свою очередь направят их на ресурсный склад в Домодедове для дальнейшей отправки.

Акция по сбору помощи для детей из Донбасса продлится по 1 апреля.

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