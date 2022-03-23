РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 мар. Юные жители Королева могут собрать вкусную помощь для детей на Донбассе, сообщили в Общественной палате города.

Общественная палата Московской области проводит акцию помощи детям Донбасса. К ней могут присоединиться все желающие.

В школах и детских садах Королева ребята могут собрать угощения, сложить их в коробки и передать в муниципальную Общественную палату. Принести подарки для детей можно в пункт сбора на улице Дзержинского, 7 ежедневно с 12:00 до 16:00.

Коробки можно обклеить своими рисунками, чтобы порадовать детей Донбасса.