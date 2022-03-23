РИАМО - 23 мар. В Московском зоопарке бурая медведица Роза и гималайский медведь Аладдин впервые вышли в свои уличные вольеры после зимней спячки, передает корреспондент РИАМО.

«Проснулись они в этом году намного раньше, чем обычно. Начали просыпаться где-то в феврале. Но они просыпались, ходили по внутреннему вольеру и засыпали обратно. И где-то неделю назад проснулись окончательно», - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она добавила, что после того, как сходит снег, уличные вольеры начинают открывать, чтобы медведи могли выйти и понять, что весна уже пришла.

Все это время за медведями наблюдали киперы и начинали потихоньку подкармливать их низкокалорийной пищей. В рацион Розы и Аладдина входили гречка, горбуша, фрукты и овощи.

«Им создают такие условия, что они себе добывают еду. Они должны найти и играть в так называемые прятки. Найти ее, разорвать, достать, подпрыгнуть и поймать. Просто так она им легко не достается», - добавила Акулова.

Ведущий специалист Московского зоопарка Игорь Анпилов уточнил, что в первые дни после спячки медведей начинают кормить легкими малокалорийными кормами. Дальше Розу и Аладдина начинают постепенно кормить все больше и в рацион добавляют рыбу, кашу, финики, фрукты, орехи.

Всего на полное восстановление медведям понадобится 1,5 месяца, а примерно через 2 месяца вольеры заполнят водой, и они смогут жить полноценной летней жизнью.

Пока Роза и Аладдин будут активными только в утреннее время, а остальную часть дня будут досыпать до полного восстановления.

Пробуждение медведей зависит от температуры. В 2022 году, как только потеплело, они сразу почувствовали это и стали постепенно более активными.

«В этом году, как пошло тепло, они сразу зашевелись. Мы уже видели в камеру, что Роза практически не дремлет, ползает, и мы догадывались, что в ближайшее время она проснется окончательно», - добавил Анпилов.