РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 мар. В Красногорском филиале Музея Победы 25 марта откроют выставку, посвященную 150-летию почтовой открытки в России, сообщили в информационном центре музея.

25 марта 1872 года в России была напечатана первая карточка для открытого письма. Она была немаркированной и неиллюстрированной. Со временем такую почтовую новинку в народе стали называть просто «открытка».

Новая временная экспозиция «Открытые письма надежды» будет работать в рамках проекта «Приближение. История в деталях». Первыми выставку посетят школьники из начальных классов Красногорска.

На выставке будут представлены советские открытки 1930-1940-х годов. В коллекции - почтовые карточки с изображением видов Ленинграда и Крыма, художественные открытки издательства «Искусство». Посетители увидят патриотические открытки издательства «Воениздат», сделанные по заказу «Военкнижторга», из агитационной серии, прославляющей мощь Красной Армии.

В завершение открытия для школьников пройдет мастер-класс по изготовлению почтовой открытки.

Начало в 11:30. Красногорский филиал Музея Победы расположен по адресу: ул. Народного ополчения, д. 15.