РИАМО - 23 мар. Во вторник, 22 марта в подмосковном Минстрое состоялось совещание по вопросу расселения аварийного жилья в Богородском, Одинцовском, Рузском округах и Красногорске, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

По результатам совещания муниципалитетам было дано поручение усилить работу по переселению граждан и обеспечить выполнение целевых показателей программы с учетом ускорения.

Мероприятие провел первый замминистра областного Минстроя Константин Лапин. В совещании приняли участие сотрудники профильных управлений администраций городских округов. Участники обсудили ход реализации программы в округах и новые механизмы расселения аварийного жилья.

Всего в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» с учетом ускорения до конца 2023 года в Богородском, Одинцовском, Рузском округах и Красногорске из непригодного для проживания жилья планируется переселить 913 семей (более 2,5 тыс. человек). Таким образом, будет расселено почти 40 тыс. кв. м аварийного жилья.