РИАМО - 23 мар. За минувшие сутки в Подмосковье подтвердилось 354 случая инфицирования коронавирусом. Всего с начала пандемии в области зафиксировано 956 530 случаев заболевания. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За последние 24 часа в Подмосковье умерло 15 человек с диагностированным Covid-19. С начала пандемии в регионе скончались 14 677 человек с подтвержденным коронавирусом.

Ситуация с распространением коронавируса в Московской области в последние недели заметно улучшилась. В регионе отменили требование об обязательном ношении масок и соблюдении социальной дистанции.

В Подмосковье продолжается кампания по вакцинации населения от Covid-19. Граждане могут сделать бесплатную прививку в государственных поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации.

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