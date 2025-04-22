Названа дата прощания с Церетели в храме Христа Спасителя в Москве

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Прощание с Церетели состоится 23 апреля в храме Христа Спасителя в Москве

Поклонники творчества, коллеги и близкие смогут попрощаться с 91-летним художником-монументалистом, скульптором и руководителем Российской академии художеств Зурабом Церетели 23 апреля. Прощальная церемония состоится в московском храме Христа Спасителя, сообщает РБК .

Несмотря на то, что прощание пройдет в Москве, похороны состоятся на территории Грузии — родите всемирно известного скульптора. Об этом сообщил внук покойного художника.

Возможной причиной смерти Церетели стала остановка сердца. По словам родственников, он умер в окружении семьи.

Печальная новость разлетелась по стране 22 апреля. Помощник скульптора Сергей Шагулашвили отметил, что Церетели скончался поздно ночью, примерно в 01:30 по московскому времени.

Всемирно известный скульптор прославился в том числе такими работами, как памятник Петру I в Москве и памятник «Слеза скорби» в США.