Умер художник и скульптор Зураб Церетели
Скончался художник-монументалист, скульптор и руководитель Российской академии художеств Зураб Церетели. Ему был 91 год, рассказал «Интерфаксу» помощник скульптора Сергей Шагулашвили.
По его словам, Церетели умер около 01:30 22 апреля. Решение о том, когда пройдут прощание, похороны, планируют принять позднее.
Церетели родился в 1934 году в грузинском Тбилиси. Получил высшее образование на живописном факультете Тбилисской академии художеств. Затем учился во Франции.
В 1960-е мужчина начал создавать работы в сфере монументального искусства. Сделанные Церетели скульптуры размещены в РФ, Великобритании, Грузии, Франции, Соединенных Штатах, Японии, а также иных странах.
Наиболее популярные работы Церетели — «Дружба народов», монумент Победы, памятник Петру I в Москве, памятник «Слеза скорби» в Соединенных Штатах.