Умер художник и скульптор Зураб Церетели

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Скончался художник-монументалист, скульптор и руководитель Российской академии художеств Зураб Церетели. Ему был 91 год, рассказал « Интерфаксу » помощник скульптора Сергей Шагулашвили.

По его словам, Церетели умер около 01:30 22 апреля. Решение о том, когда пройдут прощание, похороны, планируют принять позднее.

Церетели родился в 1934 году в грузинском Тбилиси. Получил высшее образование на живописном факультете Тбилисской академии художеств. Затем учился во Франции.

В 1960-е мужчина начал создавать работы в сфере монументального искусства. Сделанные Церетели скульптуры размещены в РФ, Великобритании, Грузии, Франции, Соединенных Штатах, Японии, а также иных странах.

Наиболее популярные работы Церетели — «Дружба народов», монумент Победы, памятник Петру I в Москве, памятник «Слеза скорби» в Соединенных Штатах.