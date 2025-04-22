ВС посчитал незаконным налог на компенсацию за украденный на Украине транспорт

Компенсации, которые предприятия получили за изъятые на территории Украины транспорт и груз, не облагаются налогом на прибыль, а также НДС. Это не экономическая выгода, а возмещение убытков, такое решение принял Верховный суд России, сообщают « Ведомости ».

В ВС с кассационной жалобой на решения арбитражных судов по спору с управлением ФНС по Брянской области обратилась фирма «Стар транс», которая занимается логистикой. Компании доначислили налога на компенсацию за утрату грузовиков на Украине.

С февраля по апрель 2022 года «Стар транс» возила грузы через границу РФ и соседней страны. За это время Украиной были незаконно изъяты три фуры с грузом. Фирма обратилась в СК.

В июле 2022 года машины сняли с регистрации. В декабре 2022 года фирма подписала договор с Минтрансом и получила субсидий на 34 млн рублей. Они были выделены, как компенсация ущерба. Сумму выбрали не просто так, а исходя из цены украденного транспорта и перевозимого груза.

Фирма потратила средства по целевому назначению. 5,3 млн рублей направила на возмещение цены украденного груза. 44,15 млн рублей направлены на приобретение новых тягачей, а также полуприцепов вместо утраченных. Фирма работает на упрощенной системе налогообложения (УСН).

В августе 2023 года налоговая доначислила налог за 2022 год в размере 4,7 млн рублей вместо 1,38 млн. Сотрудники ФНС объяснили свои действия тем, что фирма не включила субсидию в раздел доходов.

Верховный суд пришел к выводу, что субсидия не может быть обложена налогом в качестве дохода от бизнеса. Деньги перечислялись из федерального бюджета в виде государственной программы только для компенсации ущерба — потери имущества.