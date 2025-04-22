Деловое пространство построят возле станции метро «Кунцевская» в Москве
Фото - © Е. Самарина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Рядом со станцией метро «Кунцевская» создадут современное деловое пространство по программе комплексного развития территорий (КРТ). Для этих целей реорганизуют участок площадью 3,16 гектаров на Молдавской улице, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщается на сайте мэра Москвы.
Сумма инвестиций в проект будет равна 35,7 млрд рублей. Ожидаемый ежегодный бюджетный эффект составит 1,2 млрд рублей.
Когда проект воплотят в жизнь, в Кунцеве будут созданы около 2,3 тыс. рабочих мест.
Площадка размещена рядом со станцией метро «Кунцевская». В районе развиты как общественная, так и социальная инфраструктура.
Ранее в московском районе Кунцево отремонтировали автозаправку.