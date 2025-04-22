Деловое пространство построят возле станции метро «Кунцевская» в Москве

Фото - © Е. Самарина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

сегодня в 12:08

Рядом со станцией метро «Кунцевская» создадут современное деловое пространство по программе комплексного развития территорий (КРТ). Для этих целей реорганизуют участок площадью 3,16 гектаров на Молдавской улице, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщается на сайте мэра Москвы .

Сумма инвестиций в проект будет равна 35,7 млрд рублей. Ожидаемый ежегодный бюджетный эффект составит 1,2 млрд рублей.

Когда проект воплотят в жизнь, в Кунцеве будут созданы около 2,3 тыс. рабочих мест.

Площадка размещена рядом со станцией метро «Кунцевская». В районе развиты как общественная, так и социальная инфраструктура.

Ранее в московском районе Кунцево отремонтировали автозаправку.