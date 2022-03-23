РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 мар. Финал конкурса красоты «Мисс Мытищи - 2022» проведут 31 марта, сообщается в Telegram-канале администрации муниципалитета.

10 участниц, 1,5 месяца подготовки, многочасовые репетиции, онлайн-этапы, мастер-классы - ⁣и только одна станет обладательницей титула «Мисс Мытищи - 2022»⁣⁣.

Кто же заберет корону, можно будет узнать 31 марта в 18:30⁣⁣. Забронировать бесплатный билет на посещение можно по ссылке: ⁣⁣https://impulsmol.timepad.ru/event/1947549/.

Адрес проведения: г. Мытищи, ул. Силикатная, 12⁣⁣, молодежный центр «Импульс».