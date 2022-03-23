РИАМО - 23 мар. В среду в столичном регионе ожидается ясная погода без осадков, температура может подняться до плюс 12 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Регион находится в зоне действия антициклона. Максимальная температура воздуха в Москве составит от плюс 10 до плюс 12 градусов, по Московской области — от плюс 7 до плюс 12 градусов.

Скорость северо-западного ветра не превысит 3-8 м/с. Днем атмосферное давление будет высоким и составит 756 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 40%, кислород окажется в дефиците.

Специалисты добавили, что метеозависимым людям следует внимательно отнестись к своему самочувствию.

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