Житель Казани избил и задушил жену на глазах у маленького сына

Житель Казани жестоко расправился с женой прямо на глазах у трехлетнего сыны, сообщает SHOT .

Тело убитой 38-летней женщины нашла ее мать, когда пришла к ней в гости в ЖК «Светлая долина». На трупе были найдены следы, говорящие о насильственном характере смерти.

Перед смертью женщину сильно избили, а затем задушили. Также пострадал трехлетний сын убитой — у мальчика сломаны обе руки. Его поместили в реанимацию.

В зверском убийстве подозревают 39-летнего мужа покойной — его уже задержали. Мать погибшей рассказала, что мужчина часто избивал свою супругу. Та обращалась в полицию, но это не помогало.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Мужчине грозит до 20 лет колонии.

