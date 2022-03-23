РИАМО - 23 мар. Сегодня отмечается 146-летие получение Павлом Яблочковым патента на изобретение «электрической свечи», а также годовщина затопления орбитальной станции «Мир».

День работников метеорологической службы России

пресс-служба Министерства культуры Московской области

Профессиональный праздник российских метеорологов приурочен ко Всемирному дню метеорологической службы. Свою историю в России эта отрасль науки ведет от создания Нормальной магнитно-метеорологической обсерватории в Санкт-Петербурге в 1834 году.

С течением лет метеорологические бюро создавались в разных уголках страны. 1 января 1930 года было организовано Центральное бюро погоды. Ведомство сменило несколько названий в советские годы, пока в 1992 году не стало называться Гидрометцентром России.

Сегодня сотрудники Гидрометцентра РФ контролируют экологическую ситуацию в стране, собирают данные для обеспечения безопасности на дорогах и стабильное функционирование целых отраслей российской экономики.

Получение патента на «электрическую свечу»

Русский инженер Павел Яблочков в 1875 году создал «электрическую свечу». Две угольные пластинки, разделенные фарфоровой вставкой, служили проводником электричества, которое накаляло дугу. Так устройство выделяло свет.

В 1876 году ученый получил патент в Париже. Успех был широчайшим. Каждая свеча стоила 20 копеек и горела 1,5 часа. Затем в фонарь приходилось вставлять новую свечу. Вскоре изобретение начало работать на площади перед зданием оперного театра и главных парижских магистралях.

Затоплена орбитальная станция «Мир»

Станция «Мир» была орбитальной станцией третьего поколения и первой станцией модульного типа. Ее базовый блок был выведен на орбиту еще 20 февраля 1986 года. В течение 10 лет после этого к ней пристыковали еще шесть модулей.

В первый экипаж, попавший на станцию, вошли космонавты Леонид Кизим и Владимир Соловьев. За время эксплуатации на «Мире» побывали 139 отечественных и зарубежных космонавтов.

Изначально станция была рассчитана на 5 лет работы, однако находилась в космосе до 2001 года. По официальной версии, в конце 1990 годов на ней начали выходить из строя приборы и системы, поэтому со временем правительство РФ приняло решение ликвидировать станцию «Мир».

23 марта 2001 года ее затопили с помощью пристыкованного к ней грузового корабля «Прогресс». Несгоревшие обломки упали в свободный от судоходства район Тихого океана.