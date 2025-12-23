Власти Москвы утвердили проекты развития транспортной инфраструктуры

«Между Кетчерской и Фрязевской улицами построят надземный пешеходный переход через железнодорожные пути МЦД-4 — он свяжет районы Вешняки и Новогиреево», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Также был утвержден план застройки территории бывшей промзоны «Южный порт», включающий возведение станции метро и развитие дорожной инфраструктуры.

В столичном районе Покровское-Стрешнево планируется возведение и модернизация улично-дорожной сети, охватывающей участок от Походного проезда до Сходненского тупика. Помимо этого, будет построен мост через реку Сходню.

Кроме того, на заседании был одобрены проекты комплексного развития территорий (КРТ) в районах Солнцево и Ново-Переделкино, Люблино и Марьино, Очаково-Матвеевское, Донской, Братеево. В рамках программы реновации на реорганизуемых территориях будет возведено около 340 тыс. кв. м жилья, а также объекты для АО «Мосводоканал», технопарков и др. Еще был одобрен проект КРТ в Басманном районе, реализация которого позволит создать около 1,7 тыс. рабочих мест.

