С экс-министра торговли Подмосковья Хубутии сняли электронный браслет

Бывший министр торговли Московской области Михаил Хубутия освобожден из-под домашнего ареста. Ранее он получил условный срок за нападение на бывшую возлюбленную и мать своего ребенка Юлию Ван с топором, сообщает SHOT .

Экс-чиновник проходил по статьям 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) УК РФ. На время расследования он был помещен под домашний арест.

Накануне суд приговорил Хубутию к году лишения свободы условно. Сейчас мужчина уже освобожден от электронного браслета и домашнего ареста.

Бывшая девушка и мать ребенка Хубутии Юлия Ван в апреле рассказала, что мужчина пришел к ней домой, взял топор и избил ее. По словам пострадавшей, экс-чиновник не хотел мириться с расставанием.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.