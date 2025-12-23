Euroclear разблокировал свыше $600 млн средств ЕАБР, которые считал российскими

«Условия были, чтобы эти средства (в случае разморозки-ред.) были направлены только на казахстанские проекты и Euroclear это контролировал», — сказал Кенбеил.

Замглавы Минфина Казахстана добавил, что с 2023 года по настоящее время из 733 млн долларов было разблокировано и направлено на казахстанские проекты более 600 млн долларов. Власти республики рассчитывают, что в следующем году европейский депозитарий разморозит еще 120 млн долларов.

В 2022 году страны Евросоюза ввели санкции против Национального расчетного депозитария, являющегося центральным в РФ. В результате Euroclear заблокировал счет, на котором находились средства ЕАБР, включая активы, которые принадлежат Казахстану.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не планирует отзывать свой иск к Euroclear. ЦБ решил взыскать с Euroclear 18 трлн рублей из-за попыток Евросоюза конфисковать российские активы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.