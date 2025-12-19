Набиуллина: ЦБ не будет отзывать свой иск к Euroclear

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не планирует отзывать свой иск к Euroclear, сообщает РИА Новости .

У главы ЦБ поинтересовались, собирается ли Банк России смягчать свою позицию в отношении Euroclear.

«Нет, мы пока не собираемся отзывать свои иски», — сказала Набиуллина.

Ранее ЦБ решил взыскать с Euroclear 18 трлн рублей и подал соответствующий иск в Арбитражный суд Москвы. Такое решение связано с попытками Евросоюза конфисковать российские активы. Затем регулятор заявил, что взыщет с европейских банков убытки в случае изъятия российских активов. Сумма будет зависеть от объема незаконно удерживаемых средств и упущенной выгоды.

Между тем на саммите Евросоюза было принято решение финансировать Украину за счет еврозайма, а не за счет конфискации суверенных активов РФ. Представителям объединения не удалось достичь консенсуса по использованию замороженных российских средств. При этом ЕС решил использовать замороженные деньги в качестве «рычагов давления» на Москву.

