сегодня в 15:20

ЦБ взыщет с европейских банков убытки в случае изъятия российских активов

Европейские власти продолжают пытаться осуществить незаконное изъятие/использование российских активов, хранящихся в финансовых институтах ЕС. Банк России объявил свою позицию по этому вопросу.

По данным ЦБ, Евросоюз в том числе планирует установить бессрочную иммобилизацию российских активов. Россия будет обеспечивать защиту своих интересов.

ЦБ заявил, что взыщет в российском арбитражном суде убытки в европейских кредитных организаций, обусловленные неправомерной блокировкой и использованием активов. Взыскание будет проводиться в объеме незаконно удерживаемых средств и упущенной выгоды.

Ранее ЦБ подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear. Он хочет взыскать 18 трлн рублей. Такое решение ЦБ принял из-за попыток Евросоюза украсть российские активы.

Накануне премьер Венгрии Виктор Орбан рассказал, что ЕК сняла вопрос о конфискации активов России с саммита ЕС, который проходит 18–19 декабря. Он назвал это «победой».

