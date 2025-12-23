На Роскомнадзор подали в суд из-за блокировки звонков в WhatsApp* и Telegram

В Таганский районный суд Москвы поступил иск к Роскомнадзору и Минцифры. Он подан группой россиян, которые требуют разблокировать звонки в WhatsApp* и Telegram, сообщает РБК .

42 гражданина в иске просят признать незаконными и необоснованными действия ведомств по частичному ограничению звонков в указанных мессенджерах. Истцы утверждают, что РКН и Минцифры нарушают конституционные права граждан.

По словам истцов, основными каналами, через которые совершаются мошеннические действия, являются звонки по мобильной связи и СМС, а не мессенджеры. Граждане ссылаются на данные ЦБ РФ.

Истцы заявляют о существовании альтернативных способов защиты от кибермошенничества. По их словам, эти меры не требуют ограничения прав граждан. Также они предлагают возможность опциональной блокировки интернет-трафика мессенджера для тех пользователей, кто хочет ее включить.

Между тем МВД считает опасными звонки по WhatsApp* и Telegram из-за преступности. Контролировать и верифицировать звонки по иностранным приложениям невозможно, отметили в министерстве.

Роскомнадзор ограничил голосовые звонки в WhatsApp* и Telegram в августе 2025 года. Это связано с противодействием мошенникам.

* Мессенджер принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, террористической и запрещена.

