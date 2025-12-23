МВД считает опасными звонки по WhatsApp* и Telegram из-за преступности
Фото - © Медиасток.рф
Зарубежные мессенджеры оказались главным инструментом для совершения преступлений в Сети. Контролировать и верифицировать звонки по иностранным приложениям невозможно, рассказали aif.ru в пресс-службе МВД РФ в ответ на официальный запрос.
В зарубежных мессенджерах преступники применяют виртуальные номера с кодом РФ. При этом они не привязаны к определенному региону или оператору.
У аферистов есть возможность добавить логотип. Благодаря этому им проще выдавать себя за сотрудников государственных органов власти.
Во время звонка аферисты часто ставят фото с геральдическими знаками РФ. Среди них правоохранительная система, структуры кредитно-финансового сектора.
Иностранные мессенджеры доступны любому. Они не хотят делиться сведениями по мотивированным запросам силовиков. Из-за этого зарубежные мессенджеры стали главным инструментом для совершения преступлений.
За 11 месяцев 2025 года в РФ было совершено 627 тыс. киберпреступлений. Это на 10,8% меньше, чем за то же время в прошлом году.
С августа 2025 года Роскомнадзор частично ограничил звонки в зарубежных мессенджерах Telegram и WhatsApp*.
*Мессенджер WhatsApp принадлежит американской компании Meta, внесенной Росфинмониторингом в перечень террористов, экстремистов и запрещенной.
