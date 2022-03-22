РИАМО - 22 мар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении журналиста Александра Невзорова. В его действиях усматриваются признаки публичного распространения заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ, сообщается на официальном сайте СКР.

По данным следствия, журналист опубликовал на своей странице в Instagram (запрещен на территории России), а затем разместил на Youtube-канале недостоверную информацию об умышленном обстреле российскими военнослужащими роддома в Мариуполе.

Свои публикации Невзоров сопровождал ложными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками снимков являются СМИ Украины.

Правоохранители устанавливают местонахождение Невзорова для проведения следственных и процессуальных действий.

По данным СМИ, Невзоров несколько дней назад уехал в Израиль и в данный момент находится там.