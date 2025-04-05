В результате атак ВСУ в ДНР погибли два человека

В результате атак ВСУ в ДНР погибли два человека, еще восемь человек пострадали, сообщил в Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Атаки были совершены на Горловку и Макеевку.

«В Кировском районе Макеевки вследствие атаки противника погибла сотрудница производственного предприятия „Рыбный цех"<…>, еще две сотрудницы <…> пострадали. В Центрально-Городском районе Горловки при атаках ударных БПЛА на легковые автомобили погиб мужчина 1993 г. р.», — написал Пушилин.

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ кидали трупы собственных погибших сослуживцев в Курахово в Донецкой Народной Республике на съедение собакам. Для противника не было разницы, мирный человек, свой или солдат, рассказал беженец Александр Рубцов.